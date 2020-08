Ënnert anerem kënnt et beim Optakt och zu engem Borussia-Duell tëscht Dortmund a Mönchengladbach.

Zanter 2002 gëtt et an der Bundesliga eng Traditioun: Déi nei Saison gëtt ëmmer vum leschte Meeschter lancéiert. An elo gouf festgeluecht, dass de Meeschter vun der 2019-2020-Saison géint den FC Schalke 04 spille wäert. Den neie Star-Transfert vu München Leroy Sané wäert also beim éischte Spilldag scho géint säin Ex-Veräin untrieden.

Sollt Bayern net d'Finall vun der Champions League den 23. August matspillen, da wier den éischte Spilldag vun der 58. Bundesliga den 18. September. Am anere Fall wier den Optakt-Match de Borussia-Duell a géing den 21. September gespillt ginn. Dat huet déi däitsch Futtballliga bei der Presentatioun vun der 1. an 2. Bundesliga e Freideg matgedeelt.

Wéinst der Corona-Pandemie gouf de Start vun der Saison, deen den 21. August sollt sinn, ëm 4 Woche verréckelt. D'Saison 2019-2020 ass wéinst enger Paus vun 9 Wochen eréischt de 27. Juni op en Enn gaangen. De leschte Spilldag vun der neier Saison ass fir den 22. Mee 2021 geplangt.

De Supercup tëscht dem Meeschter Bayern an dem Vizemeeschter Dortmund gëtt den 30. September gespillt, d'DFB-Finall den 13. Mee.

An der 2. Bundesliga gëtt vum 18. September un erëm gespillt. Éischte Match spillt do den Hamburger SV géint Bundesliga-Ofsteiger Fortuna Düsseldorf, esou wéi Jahn Regensburg géint den 1. FC Nürnberg.