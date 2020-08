An der Champions League war e Freideg den Owend d'Reprise no der Coronavirus-bedéngter Paus.

Den Optakt maachen déi 4 Retourmatcher, déi an den Aachtelsfinallen nach net konnte gespillt ginn. E Freidegowend war et den Out fir déi Kinneklech. Real konnt den 1:2-Réckstand aus dem Allersmatch net guttmaachen, City steet no der 2:1-Victoire doheem an der 1/4-Finall.

Eng Iwwerraschung gouf et an Italien, hei konnt den Olympique Lyon den italienesche Rekordchampion mam Miralem Pjanic erausgeheien.

De Resumé

Man. City - Real Madrid 2:1

1:0 Sterling (9'), 1:1 Benzema (28'), 2:1 Jesus (69')

De Real ass mat engem 1:2-Réckstand an dës Partie gaangen. Eng schwéier Aufgab huet gewaart, zemools nodeems déi Kinneklech sech an der 9. Minutt e Lapsus geleescht hunn: de Varane konnt de Ball an den Ofwier net gutt verschaffen an huet dat ronnt Lieder géint de G. Jesus verluer. De Brasilianer huet just nach missen de Sterling an der Mëtt uspillen, dësen huet souverän ageschäert.

Den 1:0 duerch de Sterling fir Man. City Bei där Zeen huet déi "Kinneklech" Ofwier guer net gutt ausgesinn.

No der kaler Dusch fir d'Madrilene war d'Ekipp vum Trainer "Zizou" gefuerdert. Ënnert dem Impuls vum Kapitän Benzema hunn et déi Kinneklech kuerz virun der hallwer Stonn gepackt, den 1:1-Ausgläich ze markéieren - de Rodrigo hat de Fransous propper zerwéiert, dësen huet mam Kapp markéiert.

Den 1:1 duerch de Benzema De Fransous gouf exzellent vum Rodrigo an d'Zeen gesat.

Madrid huet gutt 25 Minutte gebraucht, fir e Fouss an d'Dir ze kréien. An den éischte 45 Minutte war City insgesamt besser, Real huet sech fir den 2. Duerchgang eppes missen afale loossen, wann een nach huet wéilten de Sprong an 1/4-Finall packen.

Highlighten aus der 1. Hallschecht 1:1 no 45 Minutten tëscht de Skyblues an dem Real.

An den zweete 45 Minutte war et a punkto Golgeleeënheeten éischter roueg. Real huet misse kommen, wollt awer hannen nach net ze vill Risiko goen. Gutt 20 Minutte viru Schluss huet de Varane op en Neits net souverän gewierkt, wéi hien de Ball mam Kapp wollt sengem Kipper zeréckspillen. De G. Jesus ass dotëscht gesprint an huet e weidere Feeler vum franséische Weltmeeschter äiskal ausgenotzt.

Den 2:1 duerch de G. Jesus Op en Neits huet de franséische Weltmeeschter Varane net gutt ausgesinn.

Real huet 2 Goler gebraucht, d'Zäit ass awer fortgelaf. Um Enn sollt et dann och net duergoen, fir de Match ze dréinen. D'Ekipp vum Trainer Guardiola huet insgesamt méi frësch gewierkt an ass ënnert dem Stréch verdéngt en Tour weider.

Highlighten aus der 2. Hallschecht An der 2. Hallschecht huet City de Sak zougemaach.

Juventus - Lyon 2:1

0:1 Depay (12'), 1:1, 2:1 Ronaldo (43', 60')

Den Olympique Lyon hat virun der Covid-19-bedéngter Paus mat engem 1:0 e gutt Resultat realiséiert, d'Juvé war deemno am Retourmatch ënner Zuchzwang. E bëssen iwwerraschend ass OL dunn awer och zu Turin a Féierung gaangen, dat op 11-Meter vum Hollänner Depay. D'Ofwier vun de Fransouse stoung gutt, allerdéngs kruten d'Bianconeri een 11-Meter zougesprach, deen den CR7 verwandele konnt - 1:1 no 45 Minutten.

Nach war näischt entscheet a sou goung et an déi 2. Hallschecht. Hei huet sech en änlecht Bild presentéiert, wéi am 1. Duerchgang: Juvé spillt, Lyon verdeedegt. Ma dunn op der Stonn huet de "Mister Champions League" Ronaldo säin 2. perséinleche Gol geschoss an den italienesche Rekordchampion domat a Richtung Victoire bruecht. Nach hat Lyon awer dat bessert Golverhältnis a sou goung et an eng spannend Schlussphas. Hei huet déi "Al Damm" nach emol alles no vir geheit. Schlussendlech war d'Ofwier vun OL awer ze gutt organiséiert, soudatt d'Ekipp vum Trainer Garcia an d'Véierelsfinall agezunn ass.

Juventus Turin - Olympique Lyon am Resumé OL huet den italienesche Rekordchampion eliminéiert.

Déi zwou lescht Aachtelsfinallen e Samschdeg:

Bayern München - Chelsea

Barcelona - Napoli

Erlieft de Match Barcelona géint Napoli live um RTL Zwee op der Tëlee an am Livestream op RTL.lu vun 20h45 un, mat dono d'Highlighten an d'Goler aus dem Parallel-Match Bayern München géint Chelsea London.