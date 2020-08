Nodeems Juventus Turin um Freideg Owend géint Lyon aus der Champions League ausgescheet ass, hunn dës sech vun hirem Trainer getrennt.

Nom Out an der Champions League um Freideg Owend géint Olympique Lyon huet sech Juventus Turin vum Trainer Maurizio Sarri getrennt.

Den italienesche Champion huet am Réckmatch zwar 2-1 géint Lyon gewonnen, allerdéngs ass dëst nom 0-1 aus dem Allersmatch net duergaangen an dowéinst war schonns an den Aachtelsfinalle Schluss.

De Maurizio Sarri war deemno nëmmen eng Saison Trainer op der Juventus.