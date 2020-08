No der Entloossung vum Maurizio Sarri gëtt den Andrea Pirlo néie Coach bei Juventus Turin.

Den 41 Joer alen Gewënner vun der Weltmeeschterschaft 2006 mat Italien an Ex-Spiller vu Juventus Turin huet keng Erfarung als Trainer bis elo. Eréischt virun e puer Wochen gouf de fréiere Spiller vun der Juve offiziell als Trainer vun der U23 Ekipp vun Turin virgestallt. Bei der Aler Damm huet de Pirlo e Kontrakt vun 2 Joer ënnerschriwwen.

Mol keng 24 Stonnen no der Entloossung vum Maurizio Sarri huet Turin also schonn e neien Trainer fonnt. Um Freideg huet Juventus Turin zwar mat 2:1 géint Lyon gewonnen mee ass awer an der Aachtelsfinall aus der Champions League ausgescheet.