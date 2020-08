De Lëtzebuerger Nationalspiller Christopher Martins huet mat sengem wichtege Gol fir den 2:1 de Young Boys aus Bern de Wee an d'Coupefinall preparéiert.

An der Schwäiz war e Sonndeg de Mëtteg d'1/2-Finall an der Coupe, dat mat der Affiche Young Boys Bern - FC Sion. Beim Schwäizer Champion Bern war de Lëtzebuerger Nationalspiller Christopher Martins mat vun der Partie. Hien ass an der 76. Minutt agewiesselt ginn.

4 Minutten do virdru war Bern duerch den Nsamé géint just nach 10 Spiller vu Sion a Féierung gaangen. An Ënnerzuel koum Sion ronn 10 Minutte viru Schluss mam 1:1-Ausgläich zréck an de Match.

An der 1. Minutt vun der Nospillzäit sinn d'Young Boys nees a Féierung gaangen an dat duerch den agewiesselte Christopher Martins.

Mat deem wichtege Gol huet de Lëtzebuerger Nationalspiller senger Ekipp extreem gehollef, fir an d'Finall vun der Schwäizer Coupe anzezéien. Den Deckel definitiv op dëse Match geluecht huet dunn nach de Mambimbi an der 3. Minutt vun der Nospillzäit, soudatt d'Partie um Enn mat 3:1 fir Bern ausgaangen ass.

YB steht im Cupfinal nach einem 3:1-Sieg gegen Sion und den Toren von Nsame, Martins und Mambimbi. #BSCYB #YBSION pic.twitter.com/fG2POvS79s — 𝗕𝗦𝗖 𝗬𝗢𝗨𝗡𝗚 𝗕𝗢𝗬𝗦 (@BSC_YB) August 9, 2020

An der Finall trëfft Bern entweder op den FC Basel oder op den FC Winterthur.