An der Futtball-Bundesliga wäert et och fir den Ufank vun der neier Saison keng Zuschauer an de Stadien ginn.

Dat gouf e Méindeg bei enger Reunioun vun den däitsche Santé-Autoritéite festgehalen. Wéinst der momentaner Situatioun vun der Pandemie kéint een dat net zouloossen, huet et geheescht. Bis den 31. Oktober kënnt et deemno weiderhin just zu Geeschter-Matcher, wann d’Bundesliga Mëtt September nees ufänkt.