An der Futtball-Europa-League ass haut d'Suite vun de Véierelsfinallen.

Um 9 Auer den Owend spillt Wolverhampton géint den FC Sevilla an Donestk kritt et mam FC Basel ze dinn. Gëschter hate sech Inter Mailand a Manchester United fir d'Halleffinalle qualifizéiert.

Muer geet et dann mat der Champions League virun. RTL iwwerdréit vu muer bis e Samschdeg déi 4 Véierelsfinallen aus der Kinneksklass live op RTL Zwee an am Stream op RTL.lu.