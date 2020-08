An der Futtball-Europa-League war en Dënschdeg d'Suite vun de Véierelsfinallen.

Gëschter hate sech Inter Mailand a Manchester United fir d'Halleffinalle qualifizéiert. En Dënschdeg den Owend waren et dann d'Matcher Donezk géint Basel a Wolverhampton géint den FC Sevilla.

Donezk hat am Match géint Basel vun Ufank un absolut keng Schwieregkeeten. Séier louche si duerch ee Golkippfeeler mat 1:0 a Féierung an och uschléissend ware si dominant an esou wanne si um Enn verdéngt mat 4:1 géint den FC Basel.

Am Match tëscht Wolverhampton a Sevilla war déi ganz Saach ee gutt Stéck méi spannend. D'Englänner krute fréi en Eelefmeter konnten dësen awer net notzen. Am weidere Verlaf vum Match war Sevilla déi besser Ekipp. Duerch ee Gol vum Ocampos an der 88. Minutt wanne si um schlussendlech knapps mat 1:0 géint Wolverhampton.

An der Halleffinall spillt Donezk domat elo géint Inter Mailand a Sevilla kritt et mat Manchester United ze dinn.

Resumé

Schachtjor Donezk - FC Basel 4:1

1:0 Junior Moraes (2'), 2:0 Taison (22'), 3:0 Alan Patrick (75'), 4:0 Dodo (88'), 4:1 van Wolfswinkel (90+2')

Fir den FC Basel hätt de Match net kënne schlëmmer ufänken. Bei engem Corner an der 2. Minutt huet de Golkipp vu Basel nieft de Ball gegraff an de Junior Moraes konnt de Ball an den eidele Gol käppen.

Och nom 1:0 war d'Ekipp aus der Ukrain weiderhi kloer besser an hat de Match voll a ganz am Grëff. Dem FC Basel huet et an der Offensiv virun allem u Kreativitéit gefeelt an an der Defense ware si dacks iwwerfuerdert mam séieren Offensivspill vun Donezk.

No 20 Minutten hat de Junior Moraes dunn no enger gudder Kombinatioun op der lénkser Säit d'Chance op den 2:0, ma de Schoss war net cadréiert.

2 Minutte méi spéit huet et dunn nawell gerabbelt. No enger gudder Konterattack huet den Taison aus ronn 16 Meter ofgezunn an an der Mëtt huet de Frei de Ball onhaltbar fir säi Golkipp ofgefälscht.

Donezk huet de Match komplett dominéiert an hat a Persoun vu Junior Moraes a Marlos zwou weider gutt Chancen, wou béid Kéieren de Golkipp gutt opgepasst huet, esou dass et mam 2:0 an d'Paus gaangen ass.

Nom Säitewiessel huet Donezk et e bësse méi lues ugoe gelooss, huet awer weiderhin absolut näischt ubrenne gelooss. Basel war e bësse méi aktiv no vir, ma nawell huet dat keng Friichte gedroen.

An der 75. Minutt huet den Alan Patrick du vum Elefmeterpunkt aus fir d'Decisioun gesuergt, dat nodeems den Taison am Strofraum gefoult gi war.

E véierte Gol sollt dann och nach falen. No enger Konterattack huet den Tete de Ball op den Dodo ginn, dee ganz eleng stoung an op 4:0 stelle konnt. An der 92. Minutt konnt de Ricky van Wolfswinkel nach den Éieregol fir Basel markéieren.

Bis zum Schluss ass et du beim Stand vu 4:1 bliwwen an esou steet donezk souverän an der Ronn vun de leschte 4 a kritt et do mat Inter Mailand ze dinn.

Wolverhampton Wanderers - FC Sevilla 0:1

0:1 Ocampos (88')

Sevilla, déi zanter 18 Matcher ongeschloe waren, wollten en Dënschdeg vun Ufank un den Toun uginn, ma Wolverhampton huet hei méi wéi namme matgespillt.

An der 11. Minutt huet den Adama Traoré am Mëttelfeld den Tempo ugezunn a gouf am géigneresche Strofraum vum Diego Carlos geluecht an den Arbitter huet op Eelefmeter entscheet. Fir Wolverhampton ass de Raul Jimenez ugetrueden, ma de Mexikaner wollt dat vill ze lässeg maachen an esou konnt de Bono am Gol vu Sevilla de Strofstouss halen.

Nom Eelefmeter huet Sevilla probéiert, de Ball méi an den eegene Reien ze halen an esou Lächer an der Defense vun den Englänner opzemaachen.

Zum Enn vun der éischter Hallschent ass Sevilla ëmmer besser an de Match komm an no knapp 35 Minutten hate si a Persoun vum Lucas Ocampos hir bis heihinner beschte Chance, ma de Schoss war net cadréiert. Mam Stand vun 0:0 sinn dann och d'Säite gewiesselt ginn.

An der zweeter Hallschent huet Wolverhampton dunn nees probéiert, selwer méi ze maachen an net nëmmen op Konterattacken ze laueren. Dacks huet am Zesummespill awer d'Prezisioun gefeelt.

Dono ass Sevilla awer nees ëmmer méi staark ginn a si hunn op den éischte Gol gedréckt. Virun allem Ocampos a Banega hunn ëmmer nees fir Gefor virum Gol vum Rui Patricio gesuergt.

Sevilla huet ëmmer weider Drock gemaach an an der 88. Minutt hunn d'Spuenier dunn zougeschloen. No enger Flank vum Banega huet den Ocampos de Ball an de Gol gekäppt. Esou wënnt den FC Sevilla um Enn mat 1:0 géint Wolverhampton a spillt an der Halleffinall géint Manchester United.

E Mëttwoch geet et da mat der Champions League virun. RTL iwwerdréit vun e Mëttwoch bis e Samschdeg déi 4 Véierelsfinallen aus der Kinneksklass live op RTL Zwee an am Stream op RTL.lu.