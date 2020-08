De Critérium du Dauphiné live vun e Mëttwoch bis e Sonndeg um 1. RTL. Mir iwwerdroen de Programm vun RTL Télé Lëtzebuerg op RTL.lu an op der App.

Am Cyclissem ass vun e Mëttwoch bis e Sonndeg de "Critérium du Dauphiné". Zwee Lëtzebuerger si mat dobäi, de Bob Jungels (Deceuninck-Quick-Step) an de Michel Ries (Trek-Segafredo). Des Course zielt souzesoen als Generalprouf fir den Tour de France deen den 29. August ufänkt.

Commentaire: Tom Flammang

Sender: 1. RTL

Critérium du Dauphiné: Livestream Programm