Zanter 2 Joer spillt de Phil Taylor zwar kee Profi-Darts méi, ma nawell ass de Rekordweltmeeschter omnipresent bei allen Tournoien.

Do héiert een d'Fans nämlech ëmmer sangen: "Taylor Wonderland". Engersäits ass dat schonns ze verstoen, well et gëtt wuel kaum eng Sportaart, déi esou vun enger Persoun gepräagt gouf wéi den Darts vum Taylor. En Donneschdeg feiert de 16-fache Weltmeeschter elo säi 60. Gebuertsdag.

De Phil Taylor kënnt u sech aus aarme Verhältnisser a gouf 1986 vum deemolege Weltranglëschtenéischten Eric Bristow an engem Café entdeckt. Nëmme 4 Joer méi spéit huet den Taylor dunn an der Finall vun der WM géint säi Mentor gewonnen.

2018 ass seng grandios Karriär dunn allerdéngs mat enger Néierlag op en Enn gaangen, wéi hien d'Finall vun der WM géint säi Landsmann Rob Cross verluer huet.

Haut spillt den Taylor nach vill bei Showtournoie mat, ma gréisstendeels genéisst hien et, Zäit mat der Famill ze verbréngen.