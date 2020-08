An enger Woch fänkt déi nei Saison an der BGL Ligue un. D'Santé huet hei speziell Gestes barrières a Recommandatiounen erausginn.

D'Suerg fir déi nei Saison ass natierlech grouss an et géif och nach vill Onkloerheet an ongeléiste Problemer bestoen. Mat Hëllef vun Ofspärbänner géif séchergestallt ginn, dass d'Leit sech op den Tribünen och just do sëtzen, wou se sollen, fir dass de Social Distancing (2 Meter) kann agehale ginn.

Déi sanitär Recommandatioune vun der Santé fir déi nei Saison

D'Konzept vun der Santé gesäit dann och eng Maskeflicht vir, wann d'Distanz net kann agehale ginn. Et soll dann och vill Wäert op d'Wäsche vun den Hänn geluecht ginn, heescht et weider. Soubal een als Spectateur oder Employé net sëtzt, ass e Mask obligatoresch.

Sollt et schwiereg ginn, genuch Plaz ze loossen, gëtt deels recommandéiert, fir Still oder Bänke ronderëm den Terrain opzeriichten.

Et gëtt och säitens der FLF geroden, de Leit op den Terrainen eng Solutioun, fir d'Hänn ze wäschen, ze ginn, a Masken unzebidden, sollt ee keng dobäi hunn.

D'FLF weist sech dann an hirem Communiqué ganz zefridden doriwwer, dass d'Matcher zu Lëtzebuerg net a huis clos, wéi a villen anere Länner an Europa, ofgehale musse ginn.

Iwwregens gëlle fir d'Buvetten dann déi selwecht Reegelen a Verhalensweise wéi bei der Horesca.