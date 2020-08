RB Leipzig wënnt mat 2:1 géint de Favoritt Atletico Madrid a spillt domadder an der Halleffinall géint de PSG.

De Favoritt vum Match war ganz kloer Atletico Madrid déi an de leschte Joeren international ëmmer nees ganz wäit komm sinn.

Mee Leipzig hat absolut keng Angscht virun de Spuenier an de Nagelsmann hat seng Spiller gutt agestallt. Nom 1:0 duerch den Dani Olmo konnt de Joao Felix duerch en Eelefmeter ausgläichen. Duerch den 2:1 vum Adams an der 88. Minutt konnt sech dann awer Leipzig géint de Favorit duerchsetzen a steet an der Halleffinall.

Domadder spillt an der Halleffinall RB Leipzig géint de PSG.

RB Leipzig - Atletico Madrid 2:1

1:0 Dani Olmo (50.'), 1:1 Joao Felix (71.', Eelefmeter), 2:1 Adams (88.')

Déi éischt richteg gutt Chance hat den Halstenberg fir Leipzig wéi en de Ball no engem Corner awer volley iwwert de Gol geschoss huet. Et war dann och Leipzig déi an den éischte Minutten d'Kontroll iwwerholl hunn a méi Ballbesëtz haten.

An der 13. Minutt koum dunn awer och Atletico zu enger richteg gudder Chance duerch de Carrasco mee de Gulacsi konnt de Schoss aus 12 Meter paréieren. Dono ass Madrid och ëmmer besser an de Match an hunn déi Leipziger méi an déi eegen Hallschent gedréckt sou dat sech en ausgeglachene Match entwéckelt huet.

Highlights vun der 1. Hallschent An der éischter Hallschent ass nach kenger Ekipp gelongen e Gol ze schéissen.

Kuerz no der Paus an der 50. Minutt konnt Leipzig a Féierung goen. No enger schéiner Flank vum Sabitzer konnt den net all ze opfällegen Dani Olmo de Ball an de laangen Eck käppen.

Den 1:0 duerch den Dani Olmo No enger schéiner Flank hu 4 Spiller nogekuckt wéi den Dani Olmo an de Gol gekäppt huet.

Duerch d'Awiesselung vum Joao Felix koum méi Kreativitéit a Spillwitz duerch de Portugies an d'Spill wat dem Spill vum Atletico gutt gedoen huet. Dësen konnt an der 71. Minutt dann och en Eelefmeter eraushuelen wéi e vum Klostermann fräi virum Gol gefoult gouf. Den Ex-Spiller vu Benfica huet sech dësem sëlwer ugeholl a präzis an de lénksen Eck geschoss.

Den 1:1 duerch de Joao Felix No engem Foul vum Klostermann um Joao Felix, huet den Arbitter richtegerweis op de Punkt gewisen.

Nom Gol sinn d'Spuenier méi staark ginn a waren déi bësse besser Ekipp. Mee an der 88. Minutt konnt Leipzig eemol schnell ëmschalten, vu lénks huet den Angelino de Ball an de Réckraum op den Adams gespillt, deem säi Schoss aus 20 Meter gouf nach ofgefälscht a soumat hat den Oblak keng Chance.

Den 2:1 duerch den Tyler Adams Mat engem ofgefälschte Schoss konnt den Adams den 2:1 schéissen.

Dommadder steet Leipzig fir déi éischt kéier an der Veräinsgeschicht an der Halleffinall vun der Champions League.

Weidere Programm

Um Freideg treffen dann nach Bayern München a Barcelona openeen an um Samschdeg steet déi lescht Véierelsfinall tëscht Manchester City a Lyon um Programm.

Och dës béid Matcher gi live bei eis um RTL ZWEE, RTL.lu an op der App iwerdroen.