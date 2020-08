D'Partie tëscht Barcelona an Bayern München vun 21.00 Auer u live um RTL ZWEE, op RTL.lu an op der App.

Presentatioun a Commentaire: Jeff Kettenmeyer a Paul Philipp.

Sender: RTL ZWEE

Ufank vun der Emissioun : 20h45

Ufank vum Match: 21h00

Viraussiichtlechen Enn vun der Emissioun: 23h15

Mir iwwerdroen op RTL.lu an iwwert d'Appen de Programm vum RTL ZWEE.

An der Champions League war de Mëttwoch den Owend zu Lissabon den Optakt vun den Véierelsfinallen. D’Champions League gëtt jo a Form vun engem Mini-Tournoi zu Lissabon op en Enn gespillt an jeeweils just mat engem K.O-Match.

Um 21 Auer kritt Barcelona et mam FC Bayern ze dinn.

An e Samschdeg ass nach d'Partie tëscht Manchester City a Lyon.



Alleguerten dës Matcher kënnt Dir live op RTL Télé Lëtzebuerg an am Stream op RTL.lu suivéieren.

