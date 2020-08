D'Partie tëscht Sheriff an der Fola vun 20 Auer u live op RTL.lu an op der App.

Haut den Owend spillt d'Fola am éischten Tour vun der Qualifikatioun fir d'Champions League auswäerts géint Sheriff Tiraspol aus Moldawien.

Um Méindeg Owend hat déi Escher Fola op eng Pressekonferenz invitéiert am Virfeld vum Champions-League-Qualifikatiounsmatch e Mëttwoch zu Tiraspol a Moldawien.

Um Dënschdeg war den Depart um 6.20 Auer. Zu Tiraspol haten déi Escher e ganzen Hotel zu Verfügung. D'Doyenne vum Lëtzebuerger Futtball reest mat engem Kader ouni Blesséierter a Moldawien. Et gi sech realistesch Chancen ausgerechent, fir sech ze qualifizéieren. Haaptsächlech wëllen déi Escher vun engem gewëssenen Iwwerraschungsmoment profitéieren. Een Nodeel kéint sinn, datt auswäerts gespillt gëtt, wann och ouni Spectateuren. Donieft huet Sheriff Tiraspol schonn 8 Matcher am lokale Championnat an de Been. D'Fola huet jo bekanntlech seng Saison nach net ugefaangen.

Et war een op der Pressekonferenz iwwerrascht, wéi de Fola-Trainer Sébastien Grandjean matgedeelt huet, datt e Mëttwoch nëmmen 3 Spillerwiessele wärend der regulärer Spillzäit erlaabt sinn, also keng 5 Wiessele wéi bei all de Matcher, déi mir international suivéiert hunn. Et gouf den Escher och keng Erklärung heifir ginn.

Déi sanitär Oplage vun der Uefa ware ganz grouss. Elo gëtt sech awer nëmmen op de Match konzentréiert, wéi de Stefano Bensi confirméiert.

De Stefano Bensi

Ufank vum Match: 20h00

Viraussiichtlechen Enn vum Match: 21h50

