E Mëttwoch den Owend war d'Fola an der éischter Ronn vun der Champions-League-Qualifikatioun a Moldawien gefuerdert.

Nom éischten Optrëtt ass fir d'Fola d'Aventure an der Champions League fir d'Saison 20/21 schonn nees eriwwer. De Veräin aus dem Grand-Duché huet e Mëttwoch den Owend an der éischter Ronn vun der Qualifikatioun mat 0:2 bei Sheriff Tiraspol verluer.

Den éischte Gol vum Match ass an der 36. Minutt duerch den Abang gefall. Hien huet Tiraspol mat 1:0 a Féierung bruecht. An der 44. Minutt hat d'Fola d'Chance, op 1:1 auszegläichen, ma de Sinani konnt de Ball net am Filet ënnerbréngen. Sekonne virun der Paus war et dunn nach eng gutt Chance vun der Lokalekipp, fir d'Féierung weider auszebauen. De Schoss vum Boban ass awer um Potto hänke bliwwen. Domadder ass mam 1:0 an d'Paus gaangen.

No der Paus war et nees d'Lokalekipp, déi déi éischt geféierlech Chance hat. Den Abang hat e genaue Pass am Strofraum kritt, ma säi Schoss ass wäit iwwert d'Lat gaangen. Richteg geféierlech ass d'Fola an der zweeter Hallschent net ginn. D'Decisioun ass dunn an der 80. Minutt gefall. De Lukic huet fir Tiraspol op 2:0 gesat. Hie war no engem Fräistouss an der Mëtt vum Strofraum am héchste gesprongen an hat dat ronnt Lieder an de Filet gekäppt. Bis zum Schluss sollt kee weidere Gol méi falen an der Fola ass et net gelongen, fir de Match ze dréinen, sou datt de Veräin aus dem Grand-Duché um Enn mat 0:2 verluer huet an domadder an der éischter Ronn vun der Champions-League-Qualifikatioun eliminéiert gouf.