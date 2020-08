Wéi ESPN schreift, huet den 58 Joer ale Ron Rivera et en Donneschdeg den Owend och senge Spiller matgedeelt.

Bei enger Kontroll ass den Hautkriibs am Genéck festgestallt ginn. De Kriibs ass an engem fréie Stadium a wier behandelbar an heelbar.

"Ech wäert weider coachen", sot de Rivera. D'Dokteren hätten him Courage zougesprach. Hie soll et maachen, wann e sech staark genuch fillt. Seng Traineraarbecht kéint a Corona-Zäiten awer zu Problemer féieren, well duerch d'Behandlung gëtt säin Immunsystem erofgefuer. Dëst erhéicht den Infektiounsrisiko immens. Fir de Rivera awer kee Problem, hie sot dozou: "Ech hunn e Plang B". Wéi deen ausgesäit, wollt hien awer net verroden.