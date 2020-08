Um 1. Spilldag vun der Ligue 1 a Frankräich koum Monaco net iwwert en 1:1 géint Reims eraus

Monaco - Stade Reims 2:2

0:1 Dia (5.'), 0:2 Touré (21.'), 1:2 Disasi (45.+2.'), 2:2 Badiashile (55.')

Am éischte Match vun der neier Saison spillt de Niko Kovac 2:2 mat Monaco géint Stade Reims. Schonn an der 5. Minutt ass Reims duerch den Dia a Féierung gaangen an no 21 Minutten konnt den Touré op 2:0 erhéichen. Dono ass Monaco awer méi staark ginn an huet kuerz virun der Paus op 1:2 duerch den Disasi verkierzt. An der 55. Minutt ass dunn den 2:2 duerch de Badiashile gefall. Um Enn ass et gerechte Remis tëscht den zwou Ekippen.

Lorient - Strasbourg 3:1

0:1 Chahiri (30.'), 1:1 Wissa (51.'), 2:1 Grbic (60.', Eelefmeter), 3:1 Hamel (87.')

Stroossbuerg konnt zwar an der éischter Hallschent mat 1:0 a Féierung goen an dëst Resultat mat an d'Paus huelen mee nom Téi huet sech Lorient gesteigert a konnten de Match zu hire Gonschten dréinen.