Lues a lues fänken d'Competitiounen am Sport nees un, obwuel d'Saisone scho bal op en Enn ginn, och an der Liichtathletik.

Well d''Lafpist vum Dikrecher Stadion een neie Belag krut hat de Celtic Dikrech de Weekend iwwer ee Lafmeeting organiséiert, wou och e puer gutt Athletinnen aus der Belsch dobäi waren. Eng gutt Geleeënheet fir d'Vera Hoffmann, fir en neie Rekord op der Meil opzestellen.

Blo ass d’Faarf vum neie Belag vun der Lafpist vum Dikrecher Stadion. Zesummen mat giel ass et och d’Faarf vum Celtic. Et sinn och 8 Plazen do, fir sech wärend enger Ënnerbriechung auszerouen.

Dikrech war an ass deen eenzege Stadion mat enger Lafpist mat 8 Couloiren. Dem Vera Hoffmann ass ee Couloir duergaangen, fir en neien nationale Rekord opzestellen. D'Meil ass eng Distanz, déi seele bei eis gelaf gëtt. D’Celtic-Athletin huet déi vun der Federatioun festgesate Rekordzäit, fir déi 1.607 Meter ze lafen, ëm ronn 11 Sekonne getoppt.

Dat war schonn den 2. nationale Rekord fir dës Saison. D’Vera Hoffmann ass eng vun den Athletinnen, déi dës komplizéiert Saison gutt geréiert krut.

Och déi aner Mëttel- a Laangstreckeleefer vum Celtic si gutt duerch d’Saison komm. De Bob Bertemes huet en neie Klubrekord iwwert d’Meil opgestallt. De Pol an d’Martine Mellina hunn eng gutt Figur iwwert 5.000 Meter ofginn.

En exzellenten Chrono geet och op de Kont vum Fanny Arendt. D’Juniorin vun der Fola huet 2 Minutten, 8 Sekonnen an 28 Honnertstel fir d’800 Meter gebraucht.

Elo geet d’Saison esou lues op en Enn, ier se emol richteg ugefaangen huet.