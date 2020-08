Aus dem internationale Futtball kënnt den Dënschdeg den Owend d'Nouvelle, datt d'Kapitel vum Lionel Messi beim FC Barcelona schéngt op en Enn ze goen.

Wéi verschidde spuenesch Medie mellen, soll den Argentinier dem Veräin matgedeelt hunn, nach dëse Summer ze wiesselen.

Den 33 Joer ale Messi huet bis elo seng ganz Karriär zu Barcelona gespillt.

Als méiglech nei Veräiner goufen an de leschte Wochen ënnert anerem Inter Mailand an och Manchester City an d'Spill bruecht, do wou de Lionel Messi op säin alen Trainer Pep Guardiola géif treffen.