An der Qualifikatioun fir d’Futtball Europa League trëfft de Progrès Nidderkuer den Owend am 1. Tour op den FK Zeta Golubovci aus Montenegro.

Ugepaff gëtt um 18.30 Auer zu Uewerkuer, mä d’Partie gëtt jo ouni Spectateuren gespillt. Sämtlech Quali-Ronnen si keng Zuschauer zougelooss, an et gëtt och just een decisive Match gespillt.

En Donneschdeg trëfft Péiteng op Lincoln Red Imps a Gibraltar an Déifferdeng op Zrinjski Mostar aus Bosnien Herzegowina.