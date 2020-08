E Mëttwoch den Owend huet sech de Progrès Nidderkuer an der Europa-League-Qualifikatioun mat 3:0 géint den FK Zeta Golubovci behaapt.

De Progrès Nidderkuer steet am 2. Tour vun der Qualifikatioun fir d'Europa League. D'Ekipp vum Roland Vrabec huet sech e Mëttwoch den Owend zu Uewerkuer mat 3:0 géint Zeta aus Montenegro duerchgesat.

An der 11. Minutt ass d'Ekipp aus dem Grand-Duché duerch e Gol vum Tekiela mat 1:0 a Féierung gaangen. Déi decisiv Pass war vum Kapitän Sebastien Thill. De Spiller vum Progrès huet an der 55. Minutt nach eng Kéier nogeluecht. Per Eelefmeter huet hien op 2:0 gesat. An der 80. Minutt hätten d’Visiteuren direkt 3 Mol kënne verkierzen. De Keeper vum Progrès, Sebastien Flauss, huet awer exzellent gehalen. Fir d'3:0-Schlussresultat huet de Sebastien Thill an der 2. Minutt vun der Nospillzäit no engem Fräistouss gesuergt.

Bei sämtleche Quali-Ronne si keng Zuschauer zougelooss, an et gëtt och just een decisive Match gespillt.

En Donneschdeg trëfft Péiteng op Lincoln Red Imps a Gibraltar an Déifferdeng op Zrinjski Mostar aus Bosnien Herzegowina.