En Donneschdeg den Owend huet d'Union Titus Péiteng mat 0:2 a Gibraltar de Kierzere gezunn.

Am 1. Tour vun der Qualifikatioun fir d'Europa League war en Donneschdeg den Owend d'Union Titus Péiteng gefuerdert. Um Enn huet de Veräin aus dem Grand-Duché sech missen auswäerts mat 0:2 géint Lincoln Red Imps geschloe ginn. An der 36. Minutt war d'Lokalekipp duerch e Gol vum Casciaro mat 1:0 a Féierung gaangen. An der 58. Minutt hat den Hernandez d'Chance op 2:0 ze setzen, ma hien huet den Eelefmeter net verwandelt. Fir d'Schlussresultat huet dunn de Yahaya an der 5. Minutt vun der Nospillzäit gesuergt. Péiteng verléiert domadder mat 0:2 an ass nom 1. Tour eliminéiert. Wéinst der Corona-Pandemie gëtt nëmmen ee Match gespillt.

En Donneschdeg den Owend ass dann och nach Déifferdeng gefuerdert. Den FCD03 spillt vun 20 Auer un a Bosnien Herzegowina géint Zrinjski Mostar.

E Mëttwoch den Owend hat sech de Progrès Nidderkuer fir deen zweeten Tour vun der Europa-League-Qualifikatioun qualifizéiert. Si hate sech zu Uewerkuer mat 3:0 géint Zeta behaapt.