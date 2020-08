Um Samschdeg ass et d'Nouvelle vu Stroossen, datt d'Ticketen all verkaft sinn, a soumat just déi Leit, déi een Ticket hunn, op de Site gelooss ginn.

D'Schreiwes vum Veräin:



Den FC UNA léisst matdeelen datt de Match an der BGL Ligue tëscht dem FC UNA Stroossen an dem Progrès Nidderkuer de Sonndeg den Owend ausverkaaft ass. Bedéngt duerch déi sanitär Moossnamen sinn d'Plaze limitéiert an all d'Ticketë si verkaaft. Et mécht also kee Sënn, datt sech nach weider Spectateure op Stroossen deplacéieren, well déi Läit kënnen net an de Stadion ragelooss ginn. Den FC UNA biet ëm äert Versteestemëch fir des speziell Situatioun.