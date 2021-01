Et ass zu kengem Moment dru geduecht ginn, fir e Gesetzprojet ze schreiwen, dee fir iergend eng Persoun zougeschriwwen wier.

Sou huet den LSAP-Sportsminister Dan Kersch e Méindeg de Moien op d’Virwërf reagéiert, datt de Poste vum Commissaire aux Sports fir säin ieweschte Conseiller Laurent Deville reservéiert wier. De Poste géing et schonn zanter 1945 ginn, also wéi et nach kee Sportsministère gouf. Wourëms et géing goen, dat ass, datt ee wéilt de Choix fir Kandidate méi grouss maachen. Et wier och total falsch, him virzegeheien, hie wéilt Sportsproffen ecartéieren, well d’Referenz op de Sportsproff schonn am Gesetz vu 1988 verschwonnen ass.

Den Dan Kersch sot hie géing de Virworf ëmsou manner appreciéieren, well de Beamte selwer sech net däerf géint de Virworf wieren. De ganze Podcast mam Sportsminister Dan Kersch iwwert d’Koherenz an Inkoherenzen vun de Covidmesuren am Sport hei nach emol lauschteren.