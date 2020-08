Iwwerdeems huet Hueschtert doheem der Etzella vun Ettelbréck keng Chance gelooss a beim Match Rodange-Munneref si keng Goler gefall.

E Sonndeg ass et d'Suite vum 2. Spilldag am nationale Futtball-Championnat.

E Samschdeg den Owend hat sech schonn d'Fola mat 3:1 géint de Racing duerchgesat.

De Liveticker vun all de Matcher fir nozeliesen.

D'Resuméë vun de Matcher

US Hueschtert - Etzella Ettelbréck 3:0

1:0 Lusala (16'), 2:0 Lusala (25'), 3:0 Ayari (52')

Béid Formatiounen hunn sech an deenen éischte Minutten immens schwéier gedoen am Spillopbau, sou dass d'Spectateuren net all ze vill gewise kruten. No 16 Minutten hunn déi Gréng-Wäiss duerch de Lusala mat hirer éischter Chance dunn awer direkt de Gol markéiert. Etzella bis dohin nach guer net am Match. 10 Minutten dorops huet Defense vun der Etzella alt erëm geschlof an de Lusala konnt säin 2. Gol vum Dag schéissen. Mat enger verdéngter Féierung ass Hueschtert an d'Paus gaangen.

Kuerz no der Paus huet Hueschtert dunn duerch den Ayari mam 3:0 fir d'Virentscheedung gesuergt. Op der anerer Säit ass deenen Ettelbrécker sou gutt ewéi näischt gelongen. Eng verdéngte Victoire fir d'Lokalekipp.

FC Rodange - US Munneref 0:0

Béid Ekippen hu vu Ufank un versicht de Ball lafen ze loossen, an hu sech an all Zweekampf geheit. Mondorf war wuel e Tick besser am Match, éier an der 11. Minutt de Njo Léa eng 100 % Chance virum Munnerefer Gol leie gelooss huet. Um Enn vun der 1. Hallschent huet de Match un Intensitéit verluer, sou dass et mat engem gerechten 0:0-Gläich an d'Kabinne gaangen ass.

Och an deenen zweete 45 Minutten ass net vill gelaf béi béiden Ekippen. Munneref huet et an deene leschte Minutte wuel nach emol probéiert, ma et sollt beim 0:0 bleiwen.

© Kevin Estebanez

F91 Diddeleng - Union Titus Péiteng 3:0

1:0 Van den Kerkhof (7'), 2:0 Mohcine (66') , 3:0 Bettaieb (75')



Eng ganz interessant Ufanksphas hunn d'Spectateure gesinn. An der 7. Minutt huet de Kabore e Feeler op de Pokar gemaach an den Arbitter huet op de Punkt gewisen. De Van de Kerkhof huet souverän verwandelt. No 10 Minutten hat de F91 eng weider gutt Aktioun, ma den Ottele am Gol vun de Péitenger huet eng super Reaktioun gewisen. Diddeleng ganz effikass, a mat méi Spillundeeler an och méi Golchancë wéi d'Gäscht vu Péiteng, sou dass et mat 1:0 an d'Paus gaangen ass.

Péiteng war direkt no der Paus wuel besser, hat méi Spillundeeler an och mat engem Potto-Schoss e bësse Pech dass et net 1:1 stoung. Dono huet de F91 duerch de Mohcine an de Bettaieb awer fir d'Entscheedung gesuergt. De F91 klappt Péiteng mat 3:0.

© Eugène Thommes

FC Wolz - RM Hamm Benfica 5:3

1:0 Osmanovic (26'), 2:0 Dachelet (30'), 2:1 Hadraoui (31'), 2:2 Hodzic (40'), 3:2 Ibrahimovic (61'), 4:2 Osmanovic (79') 4:3 Deruffe (83'), 5:3 Ibrahimovic (90'+12)

Eng ganz animéiert éischt Hallschent zu Wolz! Béid Formatiounen hu sech näischt geschenkt, an et ass hin an hier gaangen. De Wëlzer Mëttelfeldspiller Osmanovic huet et a vun der Mëttellinn probéiert an de Ball tatsächlech am Gol ënnerbruecht, dat well de Rodrigues am Hammer Gol ze wäit viru senger Këscht stoung. Nom 2:0 vum Dachelt huet Benfica direkt reagéiert an nach virun der Hallschent duerch den Hadraoui an den Hodzich den Ausgläich markéiert. 2:2-Gläich no 45 Minutten.

No der Paus ass d'Lokalekipp mat 100 à l'heure aus de Kabinne komm an huet de RM Hamm an der 61. Minutt den 3:2 opgedréckt. Wolz huet dono de Ball lafe gelooss, an d'Gäscht vun Hamm sinn ëmmer méi midd ginn. Sou war et den Osmanovic deen an der 79 Minutt mam 4:2 fir d'Virentscheedung gesuergt huet. Och wann d'Gäscht duerch den Deruffe vum Punkt nach den 3:4 Uschloss markéiere konnt, ass et awer net méi duergaangen nach 1 Punkt mat op Hamm ze huelen. Kuerz viru Schluss ass d'Partie dunn nach ennerbrach ginn, daat well de Welzer Spiller Hadraoui sech méi serieux verletzt huet.

Duerch déi laang Verletzungspaus huet den Arbitter iwwer 10 Minutten nospille gelooss, an esou war et den Ibrahimovic deen an der 12. Minutt vun der Nospillzäit den entscheedende 5:3 fir Wolz markéiert huet.

© Raoul Michels

© Raoul Michels

