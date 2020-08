De Lëtzebuerger gouf an der 62. Minutt agewiesselt. Iwwerdeems stoung de Maxime Chanot bei der Victoire vun New York City 90 Minutten um Terrain.

An der russescher Premier League hat de FK Ufa, bei deenen den Olivier Thill fir éischt huet missen op der Bänk Plaz huelen, Dynamo Moskau op Besuch. Kuerz virun der Paus huet den N'Jie fir d'Gäscht den 1:0 geschoss. Nodeems den Zhamaletdinov fir d'Lokalekipp an der 59. Minutt den 1:1 geschoss huet, ass 3 Minutte méi spéit den Olivier Thill agewiesselt ginn. Um Enn hu sech béid Ekippe mam 1:1 missen zefridde ginn.

An der amerikanescher MLS war de Maxime Chanot mat New York City am Asaz. Um Enn huet ee sech mat 3:1 géint Chicago Fire duerchgesat. De Lëtzebuerger Nationalspiller huet déi 90 Minutten duerchgespillt. Fir de Chanot geet et elo net zeréck op Lëtzebuerg, säi Veräin huet him keng gréng Luucht fir d'Nationalekipp ginn.