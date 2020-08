Am franséische Futtballchampionnat stoung dëse Weekend deen zweete Spilldag um Programm.

Metz - Monaco 0:1

0:1 Badiashile (22')

Metz hat Besuch vum Nico Kovac a dem AS Monaco. De Laurent Jans souz bei der 0:1-Defaite 90 Minutten op der Bänk. De Vincent Thill war um Sonndeg net am Kader vum FC Metz. Den entscheedende Gol vum Dag huet de Badiashile fir Monegassen an der 22. Minutt geschoss. Monaco krut duerch de Fofana wuel an der 47. eng Giel-Rout Kaart gewisen, ma sollt Metz näischt méi entgéint setze kennen.

Reims - Lille 0:1

0:1 Bamba (32')

D'Ekipp vum President Gérard Lopez de OSC Lille huet um zweete Spilldag hier éischte Victoire konnten aféieren. D'Lokalekipp vu Reims krut et de ganze Match net fäerdeg eng gutt Golchance eraus ze spillen, sou dass d'Victoire fir Lille no 90 Minutte verdéngt ass.

Nantes - Nimes 2:1

1:0 Girotto (11'), 2:0 Louza (27'), 2:1 Ferhat (57')

Nantes ass vill besser an de Match komm a sou stoung et no enger gudder hallwer Stonn 2:0 fir d'Lokalekipp. An der 2. Hallschent ass et dunn méi kämpferesch ginn an d'Lokalekipp krut duerch den Loua an dem Fabio 2 Rout Kaarten. Nîmes konnt d'Iwwerzuel awer bis op de Uschlossgol awer net ganz ausnotzen.