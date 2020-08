D'Matcher vun der zweeter Ronn vun der Qualifikatioun fir d'Europa League ginn de 17. September gespillt.

E Méindeg gouf an der Mëttesstonn déi zweete Ronn vun der Europa-League-Qualifikatioun ausgeloust.

Fir d'Fola geet et an Armenien. Hei spillen déi Escher de 17. September géint Ararat Armenia. De Géigner vun der Fola dierft de Lëtzebuerger Futtball-Supporter e Begrëff sinn. Déi lescht Saison hat den F91 Diddeleng an de Playoffs fir d'Gruppephas vun der Europa League no Eelefmeterschéisse géint de Veräin aus Armenie gewonnen.

De Progrès Nidderkuer spillt heiheem géint Willem II Tilburg aus Holland.