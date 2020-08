De leschte Weekend war de 60. Kongress vun der Keelefederatioun am Festikuss zu Zolwer.

Et war kee gewéinleche Kongress. 300 Delegéierter besichen am Normalfall de Kongress, mä wéinst der aktueller sanitärer Situatioun gouf just een Delegéierte pro Veräin zougelooss.



D'Deputée-Maire Simone Asselborn-Bintz war houfreg, dass d'Gemeng Suessem e Sall konnt zur Verfügung stellen, wou 130 Delegéierter Plaz fonnt hunn. D'Gemeng Suessem huet e besonnesche Lien mam Keelesport, niewent dem momentanen nationale Champion Bieles 2000, kommen och mam Seniore-Weltmeeschter Alberto Bargagna an dem Marcelline Della Modesta erfollegräich Sportler aus der Gemeng.



Um Kongress krut den CA vill Luef an Applaus, dass e fréi als eng vun den éischte Federatiounen d'Verantwortung iwwerholl huet an d'Championnat ënnerbrach an duerno annuléiert huet. D'Relance vun der neier Saison ass fir den 12. Oktober programméiert. Selbstverständlech huet d'FLQ och Recommandatioune ausgeschafft, dass e Championnat och an dësen Zäite ka gespillt ginn. D'Wuel an den Schutz vun der Gesondheet vun de Spiller ass natierlech iewescht Prioritéit.



Um Kongress goufen och déi nei Statuten mat 150 Jo- zu 12 Neestëmmen, bei 3 Enthalungen, ugeholl. Domadder goufen de Alberto Bargagna als Präsident an de Marcel Pezzotta als Caissier fir déi nächst 4 Joer an hirem Amt confirméiert.



Am nächste Joer feiert d'Federatioun hir 60 Joer. Et lafen eng Rei Planungen an der Hoffnung, fir dësen Anniversaire zelebréieren ze kënnen, wat an der momentaner Situatioun selbstverständlech net evident ass.

Den World Cup soll am Juni 2021 am renovéierten Keelenzenter zu Péiteng organiséiert ginn an dat Joer drop sollen dann d'Weltmeeschterschaft op der selwechter Plaz gespillt ginn.