De Serb huet an der éischter Ronn vun de US Open kloer mat 6:1, 6:4 a 6:1 géint den Damir Dzumhur aus Bosnien-Herzegowina gewonnen.

Keen Applaus, Ball-Jongen- a Meedercher, déi mat Maske lafen, Spiller, déi selwer no hiren Dicher gräife mussen - et ass en Tournoi, wéi et nach kee gouf, op deem sech um Méindeg déi éischt Athlete fir déi 2. Ronn qualifizéiert hunn.

Karolina Pliskova ouni Problemer weider

Déi op Nummer 1 gesate Karolina Pliskova aus Tschechien huet sech an 2 Sätz mat 6:4 a 6:1 géint d'Ukrainerin Angelina Kalinina duerchgesat an ass eng Ronn weider. Raus ass déi 16 Joer al US-Hoffnung Cori Gauff, dat no enger 3:6, 7:5 a 4:6 Néierlag géint d'Lettin Anastasija Sevastova.

Weider ass d'fréier Nummer 1, d'Japanerin Naomi Osaka, déi hiren Optrëtt genotzt huet, fir op d'Lutte géint Policegewalt a Rassismus an den USA opmierksam ze maachen. Virun an no hirer Victoire (6:2, 5:7 a 6:2) géint hir Compatriotin Misaki Doi hat déi 22 Joer al Japanerin eng Otemschutzmask un, op där den Numm Breonna Taylor dropstoung, eng schwaarz Fra, déi bei sech Doheem vun der Police erschoss gouf. D'Gewënnerin vun de US-Open 2018 sot, si hätt 7 Maske mat 7 Nimm vun Affer vu Policegewalt. 7 Victoirë brauch een, fir den Tournoi ze gewannen, ma dat géif am Fong nach laang net duergoen.

Um Dënschden ass et notamment um US-Superstar Serena Williams, déi géint hir Compatriotin Kristie Ahn untrëtt. Déi 38 Joer al Amerikanerin hofft op hire 24. Grand-Slam-Titel, domat géif si der Margeret Court hire Rekord egaléieren. Den 23. Titel hat d'Serena Williams virun 3 Joer bei den Australian Open gewonnen, wärend si schwanger mat hirer Duechter Olympia war.

Souveränen Optakt fir den Novak Djokovic

No enger Victoire (6:1, 6:4 a 6:1) géint den Damir Dzumhur aus Bosnien-Herzegowina zitt d'Nummer 1 bei den Hären Novak Djokovic an déi 2. Ronn vum Grand-Slam-Tournoi an a bleift no 24 Matcher dëst Joer weiderhin ongeschloen. Den 33 Joer ale Serb ass grousse Favorit bei de US Open, och well weder de Rafael Nadal, nach de Roger Federer untrieden. Et wier dem Novak Djokovic säin 18. Grand-Slam-Titel. Den Nadal huet der den Ament 19 an de Federer der 20.

Weider ass iwwerdeems och de Griich Stefanos Tsitsipas no engem 6:2, 6:1 a 6:1 géint de Spuenier Albert Ramos-Vinolas. Um 2. Dag vum 1. Tour um Dënschdeg trëtt bei den Hären ënnert anerem déi fréier Nummer 1, de Schott Andy Murray géint de Japaner Yoshihito Nishioka un.

Benoît Paire positiv op Coronavirus getest

Et ass eng speziell Stëmmung dëst Joer bei de US Open, ganz ouni Publikum. Dobäi huet net gehollef, datt een Dag virum Optakt de franséische Spiller Benoît Paire positiv op de Coronavirus getest gouf an net huet dierfe starten. Wärend de Fransous d'Organisatioun kritiséiert huet, huet d'Federatioun USTA gemengt, de Spiller hätt sech net un déi sanitär Reegele gehalen. Spiller, déi mat him a Kontakt waren, sinn elo an enger "Bull an enger Bull" an dierfen d'Gemeinschaftsraim net méi notzen.