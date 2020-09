Dëst war den Test virun den 2 Partien an der Nations League am Aserbaidschan a géint de Montenegro.

0-0 huet déi Lëtzebuerger Futtball Nationalekipp am Preparatiounsmatch am Stade Josy Barthel géint den 1. FC Saarbrécken aus der 3. Däitscher Bundesliga gläichgespillt.

Offensiv mat deem engen oder aneren interessanten Usaz, Schëss vun Sinani an der 33. Minutt a vum Thill an der 40., defensiv ufälleg, esou kann een déi éischt 45 Minutten resuméieren. E Bemol war d‘Blessur vum Vincent Thill, deen an der 17. Minutt huet missen ausgewiesselt ginn.

An der 2. Hallschent koume bei de Roude Léiwen all d'Feldspiller zum Asaz. Zum Schluss wier mat e bësse méi Realismus och nach e Gol fir d'FLF-Formatioun duerch Muratovic oder Bohnert méiglech gewiescht, ma esou ass et bei engem 0:0 am Josy Barthel bliwwen.