Wéi d'FLAM an engem Communiqué matdeelt, wäert de Kontrakt, deen de leschten Dezember ausleeft, net verlängert ginn.

Et wéilt een de Wee vun enger konsequenter Erneierung am Karate goen, dee scho leschte September ugefaangen huet. Do wier et e logesche Schrëtt, och de Poste vum Nationaltrainer nei ze besetzen.