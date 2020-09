Säin Hobby zum Beruff maachen. Vill Leit dreemen dovun. Fir d'Fiona Steil-Antoni ass den Dram zu Realitéit ginn.

Hatt schafft zanter e puer Joer als Schachreporterin a Kommentatorin.

Tuerm, Sprénger, Leefer, Kinnek, Damm a Bauer. D'Figure vum Kinneksspill gehéieren zanter sengem néngte Liewensjoer zum Fiona sengem Alldag.

"Ech sinn an der Kandheet zum Schach komm. Mäi Papp huet ëmmer heiheem gespillt, entweder eleng oder mat Kolleegen. An dunn hunn ech hien eng Kéier vu mir selwer aus gefrot. Papa kanns du mir weisen, wéi dat Spill geet?"

Nodeems hatt an de Veräi gaangen ass, gouf hatt séier fir d'Nationalekipp rekrutéiert a mat 11 Joer huet hatt seng éischt Jugendweltmeeschterschaft gespillt.

Och seng Mamm erënnert sech gär un des Zäit zeréck: "D'Fiona hat ëmmer en immense Kampfgeescht. An déi éischt Jugendmeeschterschaft, ech mengen et hat 10 oder 12 Joer. Et war déi lescht Ronn an do hate se schonn all d'Brieder alles ofgeraumt, an hatt huet ëmmer nach gekämpft. Et ware just nach zwee Meedercher an deem ganz grousse Sall."

Och den Erfolleg ass fir d'Spillerin net ausbliwwen: "2006 bei der Olympiad zu Turin hat ech eng Goldmedail bei de Fraen um zweete Briet gewonnen, dat war ganz sécher mäi gréissten Erfolleg. Dat hat mech och immens motivéiert, fir dee Moment méi Zäit nach an de Schach ze stiechen. Ech hat dunn och ee Joer d'Schoul just Hallefzäit gemaach."

D'Fiona ass weiblech international Meeschterin – een Titel, dee vun der Weltfederatioun vergi gëtt. Fir professionell Spillerin ze ginn, ass et am Endeffekt net duergaangen, mee hatt huet een anere Wee fonnt, fir säin Hobby zum Beruff ze maachen – och wann et do am Ufank just zoufälleg eragerutscht ass.

"Ech sollt en Turnéier an Island spillen, zu Reykjavik, a well ech do d'Organisateure kennen, hunn ech gefrot, ob ech statt ze spillen – well si mech do invitéieren – kann ech vläicht hëllefe bei der Organisatioun."

2015 huet hatt säin Event-Management-Studium ofgeschloss. Zanterhier schafft hatt als Schachreporterin a reest vun Turnéier zu Turnéier. Eng aner wichteg Part vu sengem Alldag ass d'Kommentéiere vu Partien, sur place oder online vun doheem aus.

"Et ass am Fong wéi bei anere Sportaarten, just beim Schach ass et bësse méi schwéier virstellbar. Et gëtt ëmmer kommentéiert an Ekippe vu mindestens zwee Leit, dat heescht ech schaffen ëmmer mat engem zesummen. Zesumme kommentéiere mir da Partien, déi live iwwerdroe ginn, dat heescht mir gesinn d'Zich, déi gespillt ginn am Turnéier a mir erklären de Leit, déi am Internet nokucken, wat ass de Plang vun de Spiller, firwat hu se deen Zuch gemaach. A mir maachen dat Ganzt och méi lieweg mat puer Anekdoten dobäi, well am Verglach zu Fussball, deen dauert just 2 Stonnen, am Schach kann et bis zu 5 Stonnen daueren."

No an no huet hatt sech en drëtt Standbeen an der Schachwelt mam Online Streamen opgebaut. Hatt war ee vun de Pionéier an engem Domaine, dee wärend der Pandemie richteg explodéiert ass. D'Notzerzuelen hu sech an de leschte Méint quasi verzéngfacht. Schach huet de Virdeel, dass een et problemlos online spille kann.

"Et ass eng Entwécklung, déi net wäert ophalen, wann d'Corona-Kris eriwwer ass, well d'Leit hunn einfach eppes Neies fir sech entdeckt. Déi grouss Turnéieren, déi net méi konnte stattfanne live, do hunn der eng Partie online stattfonnt."

Egal ob an Zukunft virtuell oder reell gespillt gëtt, d'Fiona ass weider hannert dem Schachbriet ze fannen. Säin nächste Rendez-vous ass en Turnéier an Norwegen, wou och de Weltmeeschter Magnus Carlsen perséinlech matspillt.