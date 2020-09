Dat seet de Lëtzebuerger Futtballnationaltrainer. Duerch de Coronavirus hat de Luc Holtz säi leschte Lännermatch virun 10 Méint.

Dat war de 17. November zejoert beim 0:2 heiheem géint Portugal. Nom Testmatch en Dënschdeg géint Saarbrécken steet e Samschdeg den Owend um 18 Auer Lëtzebuerger Zäit déi éischt Partie an der Nations League zu Baku géint den Aserbaidjan um Programm.

FLF-Nationaltrainer/Reportage Franky Hippert

Den FLF-Nationaltrainer Luc Holtz freet sech jiddwerfalls, datt hien no esou enger laanger Zäit nees un der Säitelinn ka stoen.

"Coaching huet mer enorm gefeelt, mä ech mengen dat ass fir all Nationaltrainer d'nämmlecht, et kommen 3 Matcher ganz no beieneen, vun den Intervallen hier ass dat gutt, mä da kommen erëm déi Perioden, wéi tëscht November a Mäerz, dat ass laang."

Et gëtt jo ëmmer gesot, datt d'Spiller an engem gewëssene Rhythmus musse sinn, fir de Maximum u Leeschtung kënnen ze bréngen. Bei engem Trainer ass dat net vill anescht, seet de Coach vun de Roude Léiwen.

"Wann een nees ufänkt, misst ee bal nees ugeléiert ginn. Déi éischt 2-3 Seancen si speziell. Mä et ass wéi am Liewen, et brauch een, bis een nees d'Automatismen huet."

E Samschdeg den Owend um 18 Auer Lëtzebuerger Zäit ass et deemno no der laanger Paus duerch de Coronavirus deen éischte Lännermatch fir de Luc Holtz zanter 10 Méint. Fir de Rekord-Nationaltrainer ass et dann iwwregens den 89. a senger Karriär.