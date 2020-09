Duerch e Gol vum Sterling an der 91. Minutt konnt sech England a leschter Minutt nach déi 3 Punkte sécheren.

E Samschdeg den Owend war et d'Suite vum 1. Spilldag an der Futtball-Nations League. Gespillt gouf an de Ligen A, C an D.

An der Liga A stoungen e puer interessant Matcher um Programm. Ënner anerem stoungen sech Island an England géinteniwwer an dëst war e ganz enke Match. An der 91. Minutt konnt de Sterling England a Féierung bréngen. 2 Minutte méi spéit hätt Island nach kéinten ausgläichen mee de Bjarnason huet en Eelefmeter laanscht de Gol geschoss.

An der Liga C konnt sech Nordmazedonien mat 2:1 géint Armenien duerchsetzen an Georgien klappt Estland verdéngt mat 1:0.

An der Liga D sinn déi zwee Futtballzwergen Gibraltar a San Marino openeegetraff an do konnt sech d'Heemekipp mat 1:0 duerchsetzen.

Liga A

Island - England 0:1

Dänemark - Belsch (20h45)

Portugal - Kroatien (20h45)

Schweden - Frankräich (20h45)

Liga C

Nordmazedonien - Armenien 2:1

Estland - Georgien 0:1

Liga D



Gibraltar - San Marino 1:0