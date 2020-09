D'Eléonora Molinaro mécht elo emol eng Paus mat hirer Tennis-Profikarriär, dat huet déi 20 Joer al Spillerin vun der Schéiss matgedeelt.

Wärend der Coronapaus huet d'Molinaro hir Schoul am Secondaire fäerdeg gemaach. Duerch d'Ongewëssheet wéi a wéini et am Tennis nees weidergeet, huet d'Lëtzebuerger Nummer 2 elo decidéiert, an Amerika op d'Universitéit studéieren ze goen. An den USA wäert déi aktuell Nummer 237 an der Weltranglëscht awer och weiderhin hirem Sport op engem Tennis College trei bleiwen.