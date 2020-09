Op der Weltmeeschterschaft vum Triathlon konnt sech de Vincent Luis duerchsetzen. De Bob Haller koum net bis op d'Arrivée.

Um Samschdeg gouf zu Hamburg d'Weltmeeschterschaft am Triathlon bei den Hären a bei den Dammen ausgedroen.

Bei den Hären konnt sech wéi schonn d'lescht Joer de Fransous Vincent Luis virum Portugis Vasco Vilaca an dem zweete Fransous Leo Bergere duerchsetzen. De Stefan Zachäus koum mat engem Retard vun 1 Minutt an 37 Sekonnen op déi 36. Plaz. De Bob Haller huet nom Velo missen opginn an huet et soumat net bis op d'Arrivée gepackt.

Bei den Dammen huet sech d'Brittin Georgia Taylor-Brown virum Flora Duffy aus Bermuda an dem Laura Lindemann aus Däitschland duerchsetzen.