Ofgesi vum Stefanos Tsitsipas hu sech bei den Hären d'Toppkandidate fir den Titel fir d'Ronn vun de leschte 16 qualifizéiert.

Soumat stinn nieft dem u Nummer 1 gesate Novak Djokovic och den Dominic Thiem, den Daniil Medvedev, den Alexander Zverev an den David Goffin ënnert de beschte 16.

Bei den Damme sinn nieft dem Serena Williams an dem Sofia Kenin ënnert anerem och nach d'Naomi Osaka an d'Viktoria Asarenko am Tournoi. Net méi dobäi ass allerdéngs d'Karolina Pliskova, déi ewell an der zweeter Ronn géint d'Caroline Garcia aus Frankräich ausgescheed war.

D'Aachtelsfinallen an der Iwwersiicht:

Alejandro Fokina - Alexander Zverev

Novak Djokovic - Pablo Careño Busta

Borna Coric - Jordan Thompson

Denis Shapovalov - David Goffin

Vasek Pospisil - Alex de Minaur

Matteo Berrettini - Andrej Rubljov

Frances Tiafoe - Daniil Medvedev

Félix Auger-Aliassime - Dominic Thiem

D'Aachtelsfinalle vun den Dammen:

Jennifer Brady - Angelique Kerber

Yulia Putintseva - Petra Martic

Shelby Rogers - Petra Kvitova

Naomi Osaka - Anett Kontaveit

Maria Sakkari - Serena Williams

Alizé Cornet - Tsvetana Pironkova

Elise Mertens - Sofia Kenin

Viktoria Asarenka - Karolina Muchova