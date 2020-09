Bei engem Meeting zu Heusden an der Belsch ass si eng Zäit vu 4 Minutten, 11 Sekonnen a 44 Honnertstel gelaf an huet sech als 7. klasséiert.

E Samschdeg hat sech d'Vera Hoffmann beim nationale Championnat an der Liichtathletik zu Diddeleng de Championstitel iwwer 1500 Meter geséchert. Um Sonndeg huet si sech dunn och nach den 3 Joer ale Rekord vum Charline Mathias iwwert déi klassesch Streck gekroopt.

Bei engem Meeting zu Heusden an der Belsch ass de Chrono fir d'Celtic-Athletin no 1500 Meter bei 4 Minutten 11 Sekonnen a 44 Honnertstel stoe bliwwen. Domadder ass si eng Sekonn an 13 Honnertstel ënnert dem nationale Rekord vum Charline Mathias aus dem Joer 2017 bliwwen.

Fir d'Vera Hoffmann ass et, no den 3000 Meter an der Meil, deen drëtten nationale Rekord an dëser Saison, dee si verbessert huet.

New national record for Vera Hoffmann ! 4.11,44 (1500m)! Congratulations to both coach and athlete ! Gepostet von Fédération Luxembourgeoise d'Athlétisme - FLA am Sonntag, 6. September 2020

