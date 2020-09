D'Nummer 1 op der Welt ass e Sonndeg an den 1/8-Finalle vun de US Open disqualifizéiert ginn, well hien eng Linieriichterin mat engem Ball getraff huet.

Am Tennis gouf den Novak Djokovic e Sonndeg den Owend an den Aachtelsfinalle vun de US Open disqualifizéiert. D'Nummer 1 op der Welt hat no engem verluerene Service de Ball no hanne wechgeschloen an dobäi eng Linieriichterin getraff. Oh my god, Djokovic got disqualified from the US Open.pic.twitter.com/yCo3Lqw0tg — Dov Kleiman (@NFL_DovKleiman) September 6, 2020 Wéinst dësem Virfall gouf d'Partie beim Stand vu 5:6 aus Siicht vum Djokovic ofgebrach, de Serb gouf disqualifizéiert, sou datt säi Géigner, de Spuenier Pablo Carreno Busta, an de Véierelsfinalle steet.