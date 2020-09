All Méindeg gëtt et eng nei Episod mat Invitéen aus der nationaler an internationaler Sportswelt.

Dës Woch huet de Jeff Kettenmeyer mam Laurent Schwartz iwwert seng Karriär bei de Musel Pikes geschwat an och de laangjäregen RTL-Mataarbechter Jang Mathes war am Studio, fir iwwert den nationale Basket ze schwätzen. Episod 1: Laurent Schwartz & Jang Mathes