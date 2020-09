D'Rout Léiwe spillen en Dënschdeg den Owend am Kader vun der Nations League den 2. Match vun hirer Grupp géint Montenegro am Stade Josy-Barthel.

"Fir mech muss net vill besser sinn wéi e Samschdeg am Aserbaidschan, wa mer nees 2-1 gewannen." Dat sot de Lëtzebuerger Futtball-Nationaltrainer Luc Holtz op der Pressekonferenz virun der Partie.

"Mir wëssen, datt Montenegro en anere Géigner ass. Mir musse méi Intensitéit an eist Spill bréngen, soss brauche mer guer net unzefänken. Et gëtt en anere Match, mat engem Géigner, deen aner Qualitéiten huet", fiert den Nationaltrainer weider.

"Wann ee géint eng Ekipp spillt mat séiere Spiller, ass et geféierlech, héich ze verdeedegen. Et ginn 2 Méiglechkeeten, et léisst ee si a Ballbesëtz oder et geet een de Géigner fréi steieren. A wa mir d'Leeschtung vun e Samschdeg kënne confirméieren, wär dat schonn eng gutt Basis. Et ass ze fréi fir lo schonn eppes iwwert den Ausgang vum Grupp ze soen. Et weess een net, wat alles an den nächste Méint ka geschéien", esou de Luc Holtz.

D'FLF-Spiller krute Videoe vun hire Géigespiller fir z'analyséieren.

De Christopher Martins ass wéinst der Covid-Reglementatioun vun der Schwäiz an engem Hotel zu Tréier a kënnt e Méindeg eréischt op Lëtzebuerg.

"Mir hunn eis an de leschte 4 Joer weider entwéckelt. Et ass och bal déi ganzen Zäit deen nämmlechte Grupp. Mir si wéi eng grouss Famill. Mir hunn Ambitiounen, et geet net duer an engem Match 3 Punkten ze kréien, wann een an deem Match duerno net noleet", sou den Dirk Carlson.