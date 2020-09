Bei de US Open konnte sech bei den Hären den Dominik Thiem an den Daniil Medvedev kloer an 3 Sätz géint hire jeeweileg Géigner duerchsetzen.

Den Éisträicher Thiem, op Nummer 2 gesat beim Tournoi, gewënnt mat 7:6, 6:1 a 6:1 géint de Kanadier Auger-Aliassime. De Russ Medvedev (3) gewënnt bannent just 98 Minutte mat 6:4, 6:1 a 6:0 géint de Frances Tiafoe. Bei den Damme behaapt sech d'Serena Williams géint d'Maria Sakkari aus Griichenland, dëst mat 6:3, 6:7 a 6:3. D'Belsch Elise Mertens wënnt mat 6:3 a 6:3 géint d'Sofia Kenin, déi bei dësem Tournoi op Nummer 2 gesat war.