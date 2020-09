No enger ganz staarker Prestatioun verléiert Lëtzebuerg ganz onglécklech mat 0:1 géint Montenegro duerch en Eelefmter an der Nospillzäit.

An engem ganz staarke Match kënne sech d'Lëtzebuerger leider net fir hir Prestatioun belounen a verléieren ganz onglécklech an onverdéngt mat 0:1. An der zweeter Hallschent hunn d'Roud Léiwen dem Montenegro keng Loft gelooss an d'Gäscht hate keng Golchance méi an der zweeter Hallschent. Mee an der Nospillzäit krut Montenegro en Eelefmeter zougesprach a konnten dëse verwandelen.

De Resumé vum Match Lëtzebuerg - Montenegro

No 10 Minutten hat Lëtzebuerg sech ofgetaascht a war gutt am Match. Se hu Futtball gespillt an hate méi Ballbesëtz wéi d'Montenegriner. Just am lëschten Drëttel huet oft d'Präzisioun gefeelt sou dat gutt Kombinatiounen schlussendlech zu näischt gefouert hunn. Mee d'Roud Léiwen hu sech net ginn, an d'Gäscht ëmmer nees ganz fréi an hirer Hallschent gestéiert. Och wa Montenegro e puer Schëss op de Gol ze verzeechnen hat, war keng 100%-Chance dobäi.

An der 27. Minutt hat Lëtzebuerg den éischte Golschoss duerch de Sinani éier an der 36. Minutt den éischte Schoss op de Gol duerch de Rodrigues ze verzeechne war.

Kuerz virun der Paus dann awer déi ganz grouss Chance op den 1:0 fir Lëtzebuerg. Am Strofraum huet de Vincent Thill de Ball op der Linn behaapt, huet en zeréck gespillt op de Rodrigues gespillt an deen huet mat vollem Risiko direkt ofgezunn, mee huet just de Potto getraff. Beim Noschoss vum Martins ass de Ball iwwert de Gol gaangen.

Highlights vun der 1. Hallschent

Lëtzebuerg ass richteg gutt aus der Paus komm an huet Montenegro vun Ufank un ënner Drock gesat an huet hinnen keng Loft fir ze ootmen gelooss. Sou koumen se och direkt zu gudde Golchancen no der Paus duerch de Rodrigues an Oli Thill. Déi bescht gouf et awer an der 58. Minutt wéi de Golkipp vun de Gäscht e Schoss vum Sinani aus 25 Meter nach aus dem laangen Eck fësche konnt.

An der 74. Minutt gouf dann déi nächst gutt Chance fir d'Roud Léiwen. De Rodrigues huet e gudden héije Ball op den zweete Potto gespillt mee de Barreiro ass mam Kapp um Mijatovic hänke bliwwen.

An der 85. Minutt huet den Arbitter dem Christopher Martins wéinst enger vermeintlecher Schwalb déi giel-rout Kaart gewisen.

An der Nospillzäit ass de Moris aus dem Gol komm an huet de Stiermer laut dem Arbitter vu Montenegro getraff wourop et een Eelefmter gouf. De Beqiraj huet dësen fir den 0:1 an de Gol geschoss.

De Resumé vum Match Zypern - Aserbaidjan

Am zweete Match an der Grupp konnt sech den Aserbaidjan mat 1:0 duerch e Gol vum Medvedev an der 29. Minutt géint Zypern duerchsetzen.

