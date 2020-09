An der Europameeschterschaftsqualifikatioun huet d'Ekipp vum U21-Nationaltrainer Manuel Cardoni op der Escher Grenz 2:1 géint Armenien gewonnen.

D'Goler fir déi jonk Rout Léiwen hunn de Korac an der 37. an den Avdusinovic an der 94. Minutt geschoss.