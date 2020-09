Bei de US Open, dem zweete Grand-Slam-Tournoi vum Joer, stinn déi éischt Halleffinaliste fest.

D'Naomi Osaka konnt sech no enger staarker Leeschtung an 2 Sätz (6:3, 6:4) géint d'Amerikanerin Shelby Rogers duerchsetzen an den Ticker fir d'Halleffinalle sécheren. Si hat an der Vergaangenheet vun 3 Matcher géint d'Shelby Rogers sech nach net konnten duerchsetzen. Déi 22 Joer al fréier Nummer 1 spillt déi nächst Ronn géint d'Jennifer Brady, déi bis ewell nach ni iwwert d'Aachtelsfinall erauskomm war.

D'Jennifer Brady konnt sech an de Véierelsfinallen an 2 Sätz (6:3,6:2) géint d'Yulia Putintseva aus Kasachstan duerchsetzen. D'Brady war méi aggressiv op deenen éischte Bäll a konnt esou hiren Desavantage an der Vitesse kompenséieren.

Bei de Männer gouf e bësse méi gekämpft. Den Alexander Zverev hat ee schwéieren Ufank am Match géint den Borna Coric, ier hie lues a lues den Avantage konnt huelen a schliisslech a 4 Sätz (1:6, 7:6, 7:6, 6:3) konnt wannen. Den däitsche Spiller kritt et an der Halleffinall mam Pablo Carreno Busta ze dinn, dee vun der Disqualifikatioun vum Novak Djokovic profitéiert hat, a sech an der Ronn vun de leschten Aacht géint de Kanadier Denis Shapovalov a 5 Sätz (3:6, 7:6, 7:6, 0:6, 6:3) duerchsetze konnt.

Déi lescht Halleffinalle ginn e Mëttwoch den Owend gespillt. Bei den Dammen spillen d'Tsetvana Pironkova an d'Serena Williams an d'Viktoria Azarenka an d'Elise Mertens géinteneen. Bei de Männer sinn et d'Dueller Andrey Rublev géint Daniil Medvedev an Alex De Minaur géint Dominic Thiem.