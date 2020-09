D'Nummer 3 op der Welt huet sech 6-1-, 6-2 a 6-4 géint den Australier Alex de Minaur duerchgesat an trëfft elo op den Daniil Medvedev.

De Medvedev huet sech mat 7-6, 6-3 a 7-6 géint säi Landsmann Andrei Rublev behaapt.

Déi aner Halleffinall heescht Alexander Zverev géint de Pablo Carreno Busta.

Bei den Dammen kënnt et an den Halleffinallen nieft der Explikatioun tëscht der Amerikanerin Jennifer Brady an der Japanerin Naomi Osaka zu engem Duell tëscht der fréierer Nummer 1 Serena Williams an der Victoria Asarenka.

D'Williams huet an der Véierelsfinall mat 4-6, 6-3 an 6-2 géint d'Bulgarin Zwetana Pironkowa gewonnen.

D'Victoria Asarenka huet der Belsch Elise Mertens mat 6-1 a 6-0 an nëmmen 73 Minutten keng Chance gelooss.