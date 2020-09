E Freideg den Owend huet sech den 1. FSV Mainz 05 auswäerts géint den TSV Havelse no enger zéier éischter Hallschent nach mat 5:1 duerchgesat.

E Freideg den Owend war den Optakt vum 1. Tour am däitschen DFB-Pokal. Mainz, d'Ekipp vum Leandro Barreiro, huet et hei mam TSV Havelse aus der Regionalliga Nord ze kritt. No 90 Minutte konnt sech d'Ekipp vum Beierlorzer mat 5:1 duerchsetzen. De Lëtzebuerger Nationalspiller gouf an der 85. Minutt agewiesselt.

Déi Mainzer hu sech géint den Underdog laang schwéier gedoen. Schonn an der 17. Minutt war een duerch e Gol vum Plume mat 0:1 a Réckstand geroden. An der 57. Minutt konnten d'Gäscht dunn awer duerch de Mateta op 1:1 ausgläichen. An de leschte 15 Minutten huet d'Ekipp aus der Bundesliga dunn awer nach gewisen, datt si déi méi staark sinn an esou gouf et um Enn dach nach eng kloer 5:1-Victoire. D'Goler hunn de Szalai (77'), de Mateta (78', 90') an de Quaison (86') geschoss.

E Freideg den Owend war nach eng zweet Partie am DFB-Pokal. Hei huet sech Braunschweig aus der 2. Bundesliga an engem verréckte Match mat 5:4 géint d'Hertha vu Berlin aus der Bundesliga duerchgesat (1:0 Kobylanski (2'), 2:0 Milltelstädt Selbstgol (17'), 2:1 Lukebakio (23'), 2:2 Cunha (29'), 3:2 Kobylanski (44'), 3:3 Pekarik (6:5), 4:3 Kobylanski (67'), 5:3 Abdullahi (73'), 5:4 Lukebakio (83')).

Mam Gerson Rodrigues war e Freideg den Owend nach een zweete Lëtzebuerger Futtball-Nationalspiller am Ausland am Asaz. An der Ukrain huet Dynamo Kiew géint Desna 0:0 gläichgespillt. De Rodrigues gouf bei Kiew an der 64. Minutt agewiesselt.