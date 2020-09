An der Nuecht op e Samschdeg goufen zu New York beim Grand-Slam-Tournoi d'Halleffinalle bei den Häre gespillt.

Als éischte konnt sech den Alexander Zverev fir d'Finall vun de US Open qualifizéieren. An enger spannender Halleffinall huet den Däitschen een 0:2-Sazréckstand gedréint a sech a 5 Sätz mat 3:6, 2:6, 6:3, 6:4 a 6:3 géint de Pablo Carreno Busta duerchgesat.

De Spuenier war ganz staark an d'Partie gestart, huet den Toun bei de Ballwiessel uginn an huet géint den ze passiv agéierenden Zverev an den éischten zwee Sätz nëmme ganz wéineg Feeler gemaach. Dem Däitschen ass duerno allerdéngs eng Reaktioun gelongen. Hien huet vum drëtte Saz u méi offensiv gespillt an huet méi riskéiert. Déi däitsch Nummer 1 konnt duerch staark Servicer an aggressiv Schléi de Kommando an de Ballwiessel iwwerhuelen a sech doduerch dräi Sätz noenee sécheren. Och Mental war de gebiertegen Hamburger staark an huet sech vu medezinesche Pause vu sengem Géigner net aus dem Konzept brénge gelooss.

Duerch d'Victoire vum Zverev, fir deen et déi éischte Finall bei engem Grand Slam ass, steet no 26 Joer nees een Däitschen an der Finall vun de US Open.

An der zweeter Halleffinall huet sech den Éisträicher Dominic Thiem mat 6:2, 7:6 (9:7), 7:6 (7:5) géint de Russ Daniil Medwedew duerchgesat. Mam Thiem a Medvedev sinn zwee vun de beschte Spiller vun den US Open openee getraff. Béid hunn en héichklassege Ballwiessel iwwer déi dräi Sätz ofgeliwwert, virun allem am zweeten an drëtten Duerchgang. Dëst ass déi éischte Kéier a senger Karriär, dass den Éisträicher an der Finall vun den US Open spillt. De 27 Joer alen Dominic Thiem, deen Nummer 3 an der Weltranglëscht ass, huet säi Géigner no 2 Stonnen a 56 Minutte geschloen.

Domat treffen e Sonndeg den Alexander Zverev an den Dominic Thiem openeen. D'Finall vun den Häre gëtt um 22 Auer eiser Zäit gespillt. Bei den Dammen ass d'Finall e Samschdeg um 22 Auer. Hei sti sech d'Victoira Azarenka an d'Naomi Osaka géigeniwwer.