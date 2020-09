De Match an der Éierepromotioun, dee fir den 13. September virgesi war, muss op e spéideren Datum verluecht ginn.

Wéi am Schreiwes vun der Lëtzebuerger Futtballfederatioun steet, hunn all d'Spiller an den technesche Staff vum FC Marisca Miersch missen a Quarantän. Dat bis ugangs nächster Woch, well ee vun de Futtballspiller sech mam Coronavirus infizéiert huet.

Wéini de Match nogespillt soll ginn, gouf nach net matgedeelt.